تواصل مجموعة روتانا للموسيقى تسجيل حضورها القوي في السوق المصري وتأكيدًا على هذا تتوالى المفاجات بإعلان أ.سالم الهندي رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى عن تعاقد المجموعة مع الفنان المصري حكيم ليشكل اضافة هامة من خلال اللون الغنائي الذي يقدمه وشعبيته في مصر. وقد شملت الاتفاقية بنود تولي المجموعة الانتاج الغنائي وتوزيع وتسويق هذه الاعمال. كذلك امور التعاون في مجال الانتاج الفني المتعلق بالحفلات خارج مصر والتي سيكون حكيم احد ابرز نجومها. تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا وكان الاستاذ سالم الهندي قد وقّع قبل أيام مع الفنانين محمد منير وأحمد سعد في مصر.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد محمد منير وأحمد سعد، روتانا توقّع مع حكيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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