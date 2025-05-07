شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نور إيهاب ومحمد الشرنوبى فى كواليس فيلم الساعة 7 والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الفنانة نور إيهاب تصوير مشاهدها في فيلم الساعة 7 الذى يجمعها بالفنان محمد الشرنوبى والذى تم استئنافه مؤخراً، وكشفت نور عن الصور الأولى من كواليس الفيلم الذى تنوى الشركة المنتجة طرحه في دور العرض خلال العام الجارى بعد الانتهاء من تصويره وتجهيزه للعرض.

فيلم الساعة 7 من بطولة محمد الشرنوبي ونور إيهاب، محمد ثروت، أحمد الرافعي، ندا موسي، محمود حافظ،، أحمد الأزعر، نادين، وضيف الشرف بيومي فؤاد، والفيلم من إخراج محمود زهران وتدور أحداثه في اطار اجتماعى لايت لا يخلو من الرومانسية حيث تشهد الأحداث قصة حب تجمع محمد الشرنوبى ونور إيهاب.

يذكر أن آخر مشاركات نور إيهاب في السينما خلال فيلم "الحريفة 2 – الريمونتادا" الذي تم عرضه في ديسمبر الماضى، والعمل من بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، دونا إمام، نورين أبوسعدة، وسليم الترك. العمل من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، وضيوف شرف، من بينهم آسر ياسين، أحمد فهمي، وأسماء جلال، بالإضافة إلى الظهور المميز لنجم كرة القدم المعتزل مايكل أوين

فيما شارك محمد الشرنوبى فى فيلم "بضع ساعات في يوم ما" الذى عُرض نهاية العام الماضي، وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.