تامر حسني يستعد لتجربة الغناء الشعبي .. فاجأ الجمهور بهذا اللوك 

تامر حسني يتجه للغناء الشعبي

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تامر حسني ينتظر عرض فيلم "ريستارت"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 مايو 2025 01:27 مساءً - فاجأ الفنانجمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام بمقطع مصور جديد نشره عبر حسابه الشخصي على إنستغرام.نشر تامر حسني مقطع ظهر فيه وهو يرتدي زياً شعبياً يشبه الفنان الشعبي الراحل، فاختار "جاكيت" مزخرفاً باللون الأحمر اللامع، وارتدى سلاسل ذهبية ضخمة بالإضافة إلى ثلاث ساعات في معصمه، واستكمل الإطلالة بباروكة كثيفة جعلت شكله مختلفاً تماماً.كشف تامر أنه سيقوم بتحويل واحدة من أغانيه لأغنية شعبية، وطلب من جمهوره التصويت على مدار 24 ساعة بين أغنيتي "ناسيني ليه" و"come back to me"، وسيقدمها لأول مرة في حفله القادم على أحد المسارح الكبرى في مدينة نصر، وقد تم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني.على جانب آخر ينتظر النجم تامر حسني، عرض فيلمه الجديد "ريستارت" في دور السينما يوم 29 من مايو من الشهر الجاري.ويتناول الفيلم قضية السوشال ميديا وتأثيرها في المجتمع، فضلاً عن انسياق مستخدميها وراء الترند، وذلك من خلال بطلي الفيلم الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد المقبلين على الزواج، اللذين يسعيان لكسب المال من خلال السوشال ميديا، فيلجآن إلى باسم سمرة لإدارة أعمالهما، فتوقِّع معه هنا الزاهد التي تظهر بوصفها "بلوجر" في الفيلم عقداً، وتتوالى الأحداث في سياق اجتماعي كوميدي.يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، مجموعة من الفنانين، منهم: عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، رانيا منصور، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج سارة وفيق.

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