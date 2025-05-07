لقاء الخميسي تفتتح مسرحية الملك وأنا في عيد الأضحى 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 مايو 2025 01:27 مساءً - تواصل الفنانة لقاء الخميسي، التحضيرات الخاصة بمسرحية "الملك وأنا"، تمهيداً لتقديمها على مسرح البالون خلال الفترة المُقبلة، حيث يُعيدها ذلك العرض، إلى خشبة المسرح بعد سنواتٍ طويلة من الغياب، لا سيما وأنّ بدايات مشوارها الفني كان مُتعلقاً بالمسرح.
وكانت لقاء الخميسي، أبدت حماسها لتلك التجربة التلفزيونية، حيث قالت في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن قصة المسلسل تمس المرأة في المجتمع المصري وقريبة من اهتمامات الناس لافتة إلى أنّ: "حكايات السيدات المطلقات أو اللواتي يعشن أزمات من أزواجهن، يتم تناولها في العمل خلال قصص حقيقية من داخل محكمة الأسرة المصرية، فهذه المحكمة لا تخلو من القضايا طوال الوقت، ولذلك الموضوع سيكون محط اهتمام شريحة كبيرة من الجمهور، وأنا أُجسد دور سيدة تتزوج وتنجب طفلاً وتتطور الأمور بعد ذلك".
يُذكر أن لقاء الخميسي، غابت عن المشاركة في أعمال فنية جديدة، منذ تقديمها مسلسل "إجازة مفتوحة" في سبتمبر من عام 2021، والذي جمعها بالفنان شريف منير. ودارت أحداثه في إطار اجتماعي حول المشاكل التي تواجه العائلات في العلاقات الزوجية وتربية الأبناء؛ خاصة وهم في سن المراهقة.
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بوستر دعائي لمسرحية لقاء الخميسيوكشف الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، موعد انطلاق مسرحية لقاء الخميسي الجديدة "الملك وأنا"، حيث طرح "بوستر دعائي" عبر حسابه على "فيس بوك"، موضحاً أنّها ستُعرض أخيراً ضمن احتفالات عيد الأضحى 2025.
صُنّاع مسرحية "الملك وأنا""الملك وأنا"، هي مسرحية كوميدية استعراضية غنائية، فكرتها تدور حول ملك جزيرة سيان الذي يستعين بمدرسة إنجليزية تُدعى "ياسمين"، لتعلّيم أولاده، مما يحدث صدام بين ثقافة المدرسة وأبناء الملك. والمسرحية إعداد وإخراج محسن رزق عن مذكرات أناليونوينز، وديكورات دكتور حمدي عطية، وملابس دكتورة مروة عودة، وتصميم استعراضات مصطفى حجاج، وموسيقى عصام كاريكا، وأشعار عادل سلامة، وجرافيك جون بهاء، ويُشارك في البطولة الفنان فريد النقراشي، هدى هاني وآخرون، بالإضافة إلى 10 أطفال يظهرون بدور أبناء الملك.
لقاء الخميسي تترقب طرح مسلسل "روج أسود"وفي سياق آخر، تترقب الفنانة لقاء الخميسي، طرح مسلسلها الجديد "روج أسود" خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، ويُشاركها البطولة كلّ من: رانيا يوسف، داليا مصطفى، مي سليم، وفرح الزاهد، كريم العمري، عابد عناني، ومحمد الدسوقي وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وتدور أحداث العمل حول 5 قصص حقيقية عن المطلقات ومعاناتهن في الحياة وذلك من ملفات حقيقة داخل محاكم الأسرة المصرية.
وكانت لقاء الخميسي، أبدت حماسها لتلك التجربة التلفزيونية، حيث قالت في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن قصة المسلسل تمس المرأة في المجتمع المصري وقريبة من اهتمامات الناس لافتة إلى أنّ: "حكايات السيدات المطلقات أو اللواتي يعشن أزمات من أزواجهن، يتم تناولها في العمل خلال قصص حقيقية من داخل محكمة الأسرة المصرية، فهذه المحكمة لا تخلو من القضايا طوال الوقت، ولذلك الموضوع سيكون محط اهتمام شريحة كبيرة من الجمهور، وأنا أُجسد دور سيدة تتزوج وتنجب طفلاً وتتطور الأمور بعد ذلك".
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A post shared by Mohamed Abd Al Rahman (@mohamed.abd.alrahman.hamaky)
يُذكر أن لقاء الخميسي، غابت عن المشاركة في أعمال فنية جديدة، منذ تقديمها مسلسل "إجازة مفتوحة" في سبتمبر من عام 2021، والذي جمعها بالفنان شريف منير. ودارت أحداثه في إطار اجتماعي حول المشاكل التي تواجه العائلات في العلاقات الزوجية وتربية الأبناء؛ خاصة وهم في سن المراهقة.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».