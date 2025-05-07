رنا رئيس تكشف عن أغنية حفل زفافها.. فيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 مايو 2025 01:27 مساءً - طرحت الفنانة رنا رئيس، الأغنية الخاصة بحفل زفافها، والتي أهداها لها زوجها يسري علي، وغناها خلال الحفل، حيث تُعبر كلماتها عن مدى الترابط بينهما، وتماسك كلٍّ منهما بالآخر، مهما نشب من خلافات، حيث يتم تجاوزها سريعاً تحت عنوان "التسامح والمودة".

رنا رئيس تطرح الفيديو كليب

وتضمن الفيديو كليب، الذي طرحته رنا رئيس، عبر حسابها على "إنستغرام"، مشاهد مختلفة من حفل الزفاف، فيما وجهت الشكر لكل من ساعدها في خروج الحفل بشكلٍ مميز وراقٍ، حيث تلقت العديد من رسائل التهنئة، سواء من قِبل زملائها بالوسط الفني أو جمهورها.

كلمات أغنية رنا رئيس وزوجها

وتقول كلمات الأغنية: "صلوا على النبي صلوا..عرسانّا الحلوين هالو.. حكايتنا بدأت من كام سنة، حكاية عنوانها يسري ورنا.. عشناها بنكمل بعضنا، حلمنا كتير نتجمع هنا، كل العيون شايفانا اتنين، بس إحنا اتنين غير أي اتنين، ساعات عاقلين، وساعات مجانين، ميدفيش قلبنا غير حضننا.. إحنا شبه بعض في تفاصيلنا، اخترنا طريقنا وكملناه، عن بعض مفيش حاجة تفصلنا، عايشين على الحلوة وعلى المرة، نزعل عادي بعديها نتصالح، يجي بكرة وننسى إمبارح، قلوبنا لبعضنا بتسامح.. ميعديش يوم من غير ذكرى".

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رنا رئيس تُفاجئ جمهورها بالعودة إلى خطيبها

وكانت رنا رئيس، فاجأت جمهورها في مارس الماضي، بالعودة إلى خطيبها السابق وصديق طفولتها يسري علي، واحتفالها بعقد قرانها وسط أجواء عائلية وحضور المقربين فقط، وعدد محدود من الفنانين أبرزهم داليا البحيري ودنيا عبدالعزيز، فيما احتفلت بالزفاف يوم الإثنين الماضي، وسط حضور عدد كبير من أصدقائها بالوسط الفني

وحرص عدد كبير من الفنانين، على توجيه التهنئة لـ رنا رئيس، منهم الفنانة ريهام عبدالغفور، والتي نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" عدداً من الصور التي جمعتها بالعروسين رنا رئيس ويسري علي، وكذلك صورة جمعتها مع والدة العروس خبيرة التجميل زينب حسن؛ وعلقت عليهم قائلة: "مبروك حبيبة قلبي وبنوتي واحلي عروسه وعريسها الجميل يسري وأمها حبيبتي وعشرة عمري.. ربنا يحميكم ويسعدكم يا حبايبي".

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