ملتقى القاهرة السينمائي يفتح أبوابه أمام صنّاع السينما العربية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 مايو 2025 01:27 مساءً - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فتح باب التقديم للمشاركة في النسخة الحادية عشرة من ملتقى القاهرة السينمائي، ضمن فعاليات دورته السادسة والأربعين التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، ويستمر استقبال الطلبات من 7 مايو حتى 1 أغسطس 2025، عبر الموقع الرسمي للمهرجان: www.ciff.org.eg.

ويُعد ملتقى القاهرة السينمائي منصة احترافية مخصصة لدعم مشاريع الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة من العالم العربي، في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج. ويهدف إلى تمكين صُنّاع السينما العرب من خلال تقديم منح مالية وخدمات إنتاجية وفرص للتواصل مع أبرز الممولين والمنتجين والموزعين من العالم.

اكتشاف مواهب جديدة وتعزيز حضور السينما العربية دوليًا

وقال الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس المهرجان: "نؤمن في مهرجان القاهرة بأن دعم صُنّاع الأفلام من المنطقة هو حجر الأساس في ازدهار السينما العربية.

وتابع: ملتقى القاهرة أصبح منصة حقيقية لإطلاق المشاريع الواعدة، ونحن فخورون بما حققه خلال السنوات الماضية من اكتشاف لمواهب جديدة وتعزيز لحضور السينما العربية دوليًا".

وأضاف الناقد محمد طارق، المدير الفني للمهرجان: "نحرص في كل دورة على أن نقدم دعمًا ملموسًا ومتنوعًا لمشاريع تمتاز بالجرأة والخصوصية الفنية. ملتقى القاهرة ليس فقط ساحة لعرض المشاريع، بل مساحة للتفاعل والتبادل الخلاق بين صناع السينما والممولين والمبرمجين من مختلف أنحاء العالم".

وشهدت السنوات الأخيرة بروز عدد من المشاريع التي تلقت دعمًا من ملتقى القاهرة السينمائي، ونجحت لاحقًا في تمثيل السينما العربية في أبرز المحافل السينمائية الدولية، ومن أبرزها "بنات ألفة" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، "إن شاء الله ولد" للمخرج الأردني أمجد الرشيد، "وداعًا جوليا" للمخرج السوداني محمد كردفاني، و"الحياة بعد سهام" للمخرج المصري نمير عبد المسيح.

وفي هذا السياق، صرّح محمد سيد عبد الرحيم، مدير "أيام القاهرة لصناعة السينما"، قائلاً: "على مدار عشر سنوات، أثبت ملتقى القاهرة السينمائي مكانته كأحد أهم منصات تطوير المشاريع في المنطقة العربية، ليس فقط من خلال عدد الجوائز والدعم الذي يوفره، بل من خلال نوعية الأفلام التي تخرج منه."

تنافس 18 مشروعًا من 13 دولة عربية

وكانت الدورة الماضية (نوفمبر 2024) قد شهدت تنافس 18 مشروعًا من 13 دولة عربية، وحصل المشاركون على 31 جائزة بقيمة تجاوزت 220 ألف دولار، تنوعت بين منح نقدية وخدمات عينية من شركات ومؤسسات إنتاج وتوزيع محلية ودولية.

الملتقى يفتح الباب أمام المشاريع الروائية والوثائقية الطويلة، في مرحلتي التطوير أو ما بعد الإنتاج، والتي يقدمها صُنّاع أفلام من الدول العربية، بشرط أن يكون مخرج المشروع عربي الجنسية أو من أصول عربية.

ومن شروط التقديم:

_أن يكون المخرج من جنسية عربية أو من أصول عربية.

_أن يكون المشروع لفيلم طويل (روائي أو وثائقي) في مرحلة التطوير أو ما بعد الإنتاج.

_أن يمتلك المخرج فيلما واحدا على الأقل سابقًا (طويلاً أو قصيراً).

_يشكل ملتقى القاهرة السينمائي بوابة رئيسية لصناع السينما العرب للوصول إلى الإنتاج المشترك والأسواق العالمية، ويواصل عبر دوراته المتتالية تعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

_ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976، واحدًا من أبرز المهرجانات في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، ويحمل تصنيفًا دوليًا رسميًا ضمن فئة A، وهو الوحيد في العالم العربي وأفريقيا المعتمد من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF).

وسبق أن أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي عن موعد دورته القادمة الـ46 لتقام ما بين 12-21 نوفمبر 2025 بدار الأوبرا المصرية، ويأتي ذلك بعد انتهاء الدورة الـ 45 التي أقيمت في الفترة من من 13 إلى 22 نوفمبر، وشهدت مشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم. تضمنت الفعاليات عرض أكثر من 190 فيلمًا من 70 دولة.

صرح الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان في بيان صحفي قائلًا: "مع الإعلان عن دورتنا المقبلة، ندرك حجم الجهد المطلوب لمواجهة تحدياتها وتحقيق النجاح الذي نسعى إليه، مع الاستفادة من الدروس التي تعلمناها في السابق. نحن على يقين بأن هذه الدورة ستضيف بصمة مميزة إلى تاريخ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. أشعر بحماس كبير، خاصة أننا بدأنا التحضير لها منذ اليوم التالي لاختتام الدورة السابقة".

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