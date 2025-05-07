ميغان ماركل تشارك صورة لإبنها آرتشي في عيد ميلاده.. ورث شكل والده!

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، بعيد ميلاد ابنها الأمير آرتشي السادس بطريقة مميزة ومليئة بالمشاعر، حيث شاركت صورة جديدة مؤثرة له عبر صفحتها الشخصية.

الصورة التُقطت من الخلف وتُظهر آرتشي وهو يراقب غروب الشمس فوق المحيط من شرفة منزلهم، بينما تنعكس أشعة الشمس لتخلق هالة ذهبية حول رأسه، في مشهد وصفه المتابعون بالساحر.

وأرفقت ميغان الصورة بتعليق مؤثر قالت فيه: "ابننا. شمسنا. عيد ميلاد سادس سعيد لآرتشي!"، وأضافت: "شكرًا لكل من أرسل حبًا ودعاءً وتمنيات طيبة لابننا الحبيب. لا أصدق أنه بلغ السادسة من عمره! أين ذهب الوقت؟". كما كشفت في المنشور عن بعض تفاصيل الاحتفال، قائلة: "ولكل من شاركنا حفل عيد ميلاده في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، شكرًا لكم على جعل يومه مميزًا للغاية".

وُلد آرتشي هاريسون في 6 أيار/مايو 2019 في لندن، وهو الطفل الأول للأمير هاري (40 عامًا) وميغان (43 عامًا). ويعني اسمه "آرتشي" الأصالة والشجاعة، فيما يشير اسم "هاريسون" إلى "ابن هاري"، في إشارة رمزية إلى والده.

ومن اللافت أيضًا أن الأمير الصغير ورث من والده علامة فارقة أخرى، إذ يتميز بشعره الأحمر الذي يُعد سمة بارزة في العائلة.