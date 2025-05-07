ميرنا وليد - بيروت - تحدث ياسين الأشروبي، إبن الممثلة المصرية راندا البحيري للمرة الأولى بعد إحالة والدته للمحاكمة، وشارك الجمهور رسالة مؤثرة عبر حسابه الخاص.

وكتب ياسين الأشروبي: "أنا ياسين الأشروبي.. أيام وهتم 15 سنة.. شاب مصري من حي الجيزة، من مواليد ميدان التحرير في وسط البلد، اتربيت هناك وليا أصحاب في كل حتة في مصر، وتابع بفخر: أنا ابن الفنانة والأم الجميلة راندا البحيري، وفخور جدًا إن دي أمي. أنا اتظلمت كتير وكلكم عارفين من مين، وهي كمان اتظلمت كتير جدًا.. دايمًا كانت بتظهر إنها مبسوطة ومفيش حاجة مضايقاها، بس الحقيقة كانت عكس كده تمامًا. أمي كانت بتعاني من حاجات كتير ومن مضايقات وتهديدات، أي حد مكانها مكنش هيتحمل.. ربنا يخليكي ليا يا ماما، وتكوني دايمًا بخير، وربنا ما يحرمنيش منك أبدًا".

كانت هذه تفاصيل خبر إبن راندا البحيري يتحدث للمرة الأولى عن أزمة والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.