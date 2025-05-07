غيرة محمود ماهر على بيسان إسماعيل من كريستيانو رونالدو.. ردة فعله تتصدر الترند

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة السورية بيسان إسماعيل موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مزاحها مع خطيبها محمود ماهر بتصريح غير متوقع، إذ قالت إنه "عادي" أن تخونه مع نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو.

وخلال مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، ظهرت بيسان وهي تقول عبارتها على سبيل المزاح والطرافة، مما دفع محمود ماهر للتفاعل بسرعة مع ما قالته، حيث بدا عليه الاستغراب ورد: "شو عادي والله بخنقك!"، في إشارة إلى عدم تقبّله للفكرة حتى وإن كانت على سبيل الدعابة.