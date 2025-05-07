ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة السورية بيسان إسماعيل موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مزاحها مع خطيبها محمود ماهر بتصريح غير متوقع، إذ قالت إنه "عادي" أن تخونه مع نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو.
وخلال مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، ظهرت بيسان وهي تقول عبارتها على سبيل المزاح والطرافة، مما دفع محمود ماهر للتفاعل بسرعة مع ما قالته، حيث بدا عليه الاستغراب ورد: "شو عادي والله بخنقك!"، في إشارة إلى عدم تقبّله للفكرة حتى وإن كانت على سبيل الدعابة.
كانت هذه تفاصيل خبر غيرة محمود ماهر على بيسان إسماعيل من كريستيانو رونالدو.. ردة فعله تتصدر الترند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.