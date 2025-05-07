ميرنا وليد - بيروت - ذكرت وسائل إعلام تركية ان بطلة مسلسل "شراب التوت" الممثلة فايزة جيفيليك قد تم استدعائها للإستجواب بسبب تهديد صديق حبيبها السابق ومهاجمتها له بكلمات غير أخلاقية.
وكانت انتشرت صورة للممثلة التركية سيبال تاشجي أوغلو، المعروفة بـ "بامبي"، من وداعها لفريق مسلسل "شراب التوت"، وذلك برفقة "نورسما، ميري، ودوغا"، في حين غابت "نيلاي" عن الصورة، ما يعزز حقيقة الخبر الذي انتشر بأن دور "بامبي" لم ينتهِ كما قيل مؤخراً، إلا أنه تم طردها من المسلسل، بسبب خلافها مع فايزة جيفيليك الشهيرة بـ "نيلاي"، والتي تُعد إبنة كاتبة العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر بطلة "شراب التوت" تُهدد وتتوعد صديق حبيبها السابق..وهذا ما حلّ بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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