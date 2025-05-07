فستان رحمة رياض بغاية الرقي والجمال من توقيع جان لويس سباجي

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الفنانة العراقية رحمة رياض متابعيها، في أحدث إطلالة لها من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان أسود طويل وضيق، مفتوح عند الصدر، من توقيع المصمم اللبناني جان لويس سباجي.



وتركت رحمة شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

وكانت إختارت رحمة، لحفلها في مدينة ديترويت في أميركا، إطلالة أنيقة بالأحمر، إذ ارتدت فستاناً أنيقاً، جاء بقصّة طويلة وانسيابية، مع كاب طويل ينسدل من الكمين، ما أضفى أناقة على الفستان. وجاءت الياقة مفتوحة على شكل حرف V، والقسم العلوي للفستان جاء ضيقاً، بينما تنسدل تنورة الفستان بتدرجات ناعمة.

واختارت رحمة مكياجاً ناعماً بألوان برونزية، أبرزت ملامح وجهها بطريقة ناعمة، واختارت تسريحة شعر منسدلة مع تموجات عريضة.

كما تزينت رحمة بمجوهرات مصنوعة من الذهب الأبيض ومرصعة بالماس، ما أضاف مزيداً من الأناقة على إطلالتها.