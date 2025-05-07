رحمة رياض في لحظات دافئة مع ابنتها.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة العراقية رحمة رياض متابعيها على إنستغرام مجموعة صور جديدة تجمعها بابنتها الوحيدة عالية، خلال رحلة عائلية إلى تركيا. وكعادتها، حرصت الفنانة على إخفاء ملامح وجه طفلتها عن وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مكتفية بإظهار تفاصيل بسيطة من إطلالتها.

ظهرت رحمة في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت ملابس مريحة وحملت حقيبة فوشيا من دار “لويس فويتون” مزينة بألعاب صوفية. أما عالية، فلفتت الأنظار بشعرها البني الناعم، الذي زُيّن ببكلة على شكل فراولة، وبكنزتها الصوفية المزيّنة بحبات الفراولة، وهو الدلع الذي تستخدمه والدتها دائمًا في الإشارة إليها.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، حيث عبّر العديد من المتابعين عن إعجابهم بإطلالة عالية، وتركوا تعليقات مليئة بالقلوب وحبات الفراولة، متمنين لرحمة وابنتها أوقاتًا سعيدة. كما تساءل البعض عما إذا كانت ملامح عالية تشبه والدتها أم والدها الفنان ألكسندر علوم.

من جهة أخرى، أضافت رحمة لمسة عاطفية على الصور من خلال استخدام أغنية “أحلى رسمة” للفنان اللبناني فضل شاكر في الخلفية، معبّرة عن سعادتها وامتنانها لقضاء وقت ممتع مع ابنتها.

تجدر الإشارة إلى أن رحمة رياض كانت قد تحدثت في مقابلات سابقة عن تأثير الأمومة على حياتها، مشيرة إلى أنها جعلتها أكثر هدوءًا ووعيًا، وأن حياتها أصبحت مرتبطة بابنتها، مع هدف أكبر في الحياة بعد قدومها.

يُذكر أن رحمة رياض أنجبت ابنتها عالية في 26 مارس 2024، وكانت قد اختارت العيش في إسطنبول بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية، مشيرة إلى أنها تجد راحة نفسية هناك.

بهذا الظهور العفوي، تؤكد رحمة رياض مرة أخرى على قربها من جمهورها ومشاركتها اللحظات الخاصة من حياتها، مما يعزز من مكانتها كفنانة محبوبة ومتواضعة.