لماذا لم تحضر تايلور سويفت وصديقها ترافيس كيلسي حفل ميت جالا؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شكل غياب النجمة العالمية تايلور سويفت وصديقها لاعب كرة القدم الأمريكي ترافيس كيلسي عن حفل ميت جالا 2025 صدمة للكثيرين في الوسط الفني العالمي، خصوصًا أن سويفت كانت قد اعتادت حضور هذا الحدث الأضخم في عالم الموضة بشكل سنوي.

وفقًا لمصادر مقربة من موقع TMZ، يبدو أن سويفت وكيلسي قررا الاستفادة من إجازتهما بعد موسم دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) وانتهاء جولة “Eras” الخاصة بها، حيث كانا بحاجة إلى فترة من الراحة والابتعاد عن الأضواء. وأوضحت المصادر أن الضغوطات التي تعرضا لها بسبب ارتباطاتهما المهنية الكثيرة كانت السبب الرئيسي وراء غيابهما عن هذه المناسبة الكبيرة هذا العام.

وكانت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 35 عامًا قد تلقت دعوة لحضور “ميت جالا” هذا العام، وهو الحدث الذي يعكس أبرز صيحات الموضة وأهم الشخصيات العالمية في صناعة الأزياء. إلا أن قرارها وزوجها كيلسي، الذي يشترك معها في نفس العمر، بتفضيل قضاء الوقت معًا بعيدًا عن صخب وسائل الإعلام لقي استحسان العديد من متابعيهما الذين فهموا أن استراحة قصيرة كانت ضرورية لهما بعد عام مليء بالإنجازات.

هذا الغياب فاجأ عشاق سويفت وكيلسي، خاصةً بعد أن اعتاد الجمهور رؤيتهما في مثل هذه المناسبات الرفيعة.