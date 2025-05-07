دي كابريو يحقق حلمه بجزيرة خاصة.. هذا ما ينوي فعله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة جريئة، اشترى النجم العالمي ليوناردو دي كابريو جزيرة Blackadore Caye الخاصة قبالة سواحل بليز، ليطلق مشروعًا فريدًا يهدف إلى إنشاء أكثر منتجع فاخر ومستدام في العالم.

الجزيرة التي تقع في مياه البحر الكاريبي، لا تعد مجرد ملاذ هادئ بعيد عن صخب الحياة اليومية، بل هي مشروع بيئي طموح يركز على استعادة النظام البيئي وحماية الحياة البحرية في المنطقة. من خلال هذا المشروع، يسعى دي كابريو إلى إعادة تعريف مفهوم السفر الصديق للبيئة عبر دمج الفخامة مع الاستدامة.

وقد تعاون دي كابريو مع نخبة من المهندسين المعماريين المبدعين لتصميم منتجع يتضمن فيلات فوق الماء وحدائق عضوية، جميعها مصممة بعناية لتتناسق مع البيئة المحيطة. الهدف هو خلق بيئة فاخرة لا تضر بالطبيعة، بل تساهم في استدامتها.

Blackadore Caye ليست مجرد جزيرة استجمام، بل هي رؤية جديدة لمستقبل رفاهية هادفة، تجمع بين الراحة والفخامة والحفاظ على البيئة.