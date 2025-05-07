ظافر العابدين مفاجأة هذا الفيلم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الممثل التونسي، ظافر العابدين، انضمامه لبطولة فيلم “السلم والثعبان: أحمد وملك”، من إنتاج شركة RAW Entertainment التي يملكها المخرج طارق العريان.

وقد نشرت شركة الإنتاج عدة صور لظافر العابدين في كواليس التصوير عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، معبرة عن حماسها الشديد لهذا التعاون، حيث علّقت على الصور قائلة: “متحمسون جداً نعلن إن النجم ظافر العابدين سيكون مفاجأة فيلم ‘السلم والثعبان: أحمد وملك’. استنوا حاجة غير متوقعة تماماً، وهذه البداية فقط”.

وكانت الممثلة المصرية منّة شلبي قد اعتذرت عن المشاركة في النسخة الجديدة من فيلم “السلم والثعبان”، الذي أعلن المخرج طارق العريان عن إعادة تقديمه في لقاء حصري مع موقع “الخليج 365″، على هامش مشاركته في حفل “جوي أواردز” بالرياض.

من المتوقع أن يحقق الفيلم نجاحاً كبيراً مع هذا التعديل في طاقم التمثيل، وتترقب الأوساط الفنية تفاصيل إضافية حول الشخصيات الجديدة والتوجهات الفنية التي سيقدمها الفيلم في هذه النسخة المحدثة.