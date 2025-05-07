شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصدرها التريند.. رنا سماحة تصور كليب "الهونولولو" فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدّر اسم المطربة رنا سماحة تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت في تصريحات إعلامية عن تعرضها للرفض من قِبل بعض الشعراء والملحنين بسبب صداقتهم بطليقها، وهو ما أثار حالة من الجدل والدعم لها من جمهورها.

ورغم هذه العقبات، انتهت رنا مؤخرًا من تصوير أحدث كليباتها الغنائية بعنوان "الهونولولو"، والذي يعد خطوة جديدة في مشوارها الفني، الأغنية من كلمات إسلام الجريني، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع مصطفى غانم.

وتم تصويرها في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد، ضمن رؤية إخراجية مبتكرة وفكرة مغايرة لما قدمته من قبل، ومن المقرر طرح الكليب خلال الأيام القليلة المقبلة عبر جميع منصات السوشيال ميديا.

وخلال الفترة المقبلة تقدم أكثر من أغنية جديدة ورنا سماحة كانت سبق وطرحت أغنية "البركة" وجاءت على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر محمد نبيل، وألحان كريم نيازي، وتوزيع الموسيقى حمادة عصمت.

وأغنية أخرى بعنوان "عاملة عبيطة" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، من ألحان سامر أبوطالب، كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع خليل وشندي، إخراج حسام مجدي.