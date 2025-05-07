شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أمير اليماني يقدم "ميديا" على مسرح الهوسابير.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المخرج أمير اليماني العرض المسرحي "ميديا" من تأليف يوربيديس، على مسرح الهوسابير، اليوم الأربعاء الموافق 7 مايو، في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك ضمن فعاليات مهرجان المسرح للمعاهد والجامعات الخاصة.

مسرحية ميديا بطولة كلاً من مريم عادل، رحمة عمر، سندس احمد، بسملة محمد، أصالة عادل، مريم مصطفى، أحمد عمران، محمد عبد الكريم، يوسف عبد المنعم، ملابس اصالة عادل، استعراضات أحمد توفيق، موسيقى محمد عبد الكريم، ديكور غادة شلبي، مخرج منفذ محمد إبراهيم.

الجدير بالذكر أن "ميديا" هي مأساة إغريقية تدور حول الساحرة ميديا التي خانها زوجها جيسون بعدما ضحّت بكل شيء من أجله، حتى وطنها وأخيها. بعد أن أنجبا طفلين، قرر جيسون الزواج من كريوزا، ابنة الملك كريون، طمعًا في السلطة. تصاب ميديا بالذل والغضب، وتُطرد من كورينثة، فتخطط لانتقامٍ قاسٍ. تهدي كريوزا رداءً مسمومًا يحرقها هي وأباها حتى الموت، ثم تقدم على أبشع انتقام: قتل طفليها من جيسون، فقط لتؤلمه كما آلمها. تنتهي المسرحية بفرار ميديا على عربة تجرها التنانين، تاركة جيسون محطمًا بلا حب ولا أبناء.

وكان أخر عروض المخرج أمير اليماني عرض شكسبير في السبتية وكشف أمير اليمانى تفاصيل العرض في تصريح لـ الخليج 365 حيث قال: الفكرة الرئيسية للعرض تدور حول مؤلف يريد تغيير نهايات روايات الكاتب وليم شكسبير، بسبب رفضه لفكرة موت حبيبة البطل، حيث قرر تحويل النهايات الحزينة إلى نهايات سعيدة، ويبقى الجميع أحياء في الروايات دون فقد أحد، ويعود السبب في ذلك هو حبه الشديد لزوجته وأنه يريدها أن تبقي على قيد الحياة، ومع مرور أحداث العرض نكتشف أن زوجته قد ماتت بسبب حادث ولكنه رافض لهذا الواقع ويعيش في قصص خيالية معها.