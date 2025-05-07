يعقوب بوشهري: "عيب تسأل أحد متزوج هذا السؤال"

ميرنا وليد - بيروت - عبّر نجم مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي، يعقوب بوشهري عن عدم رغبته في التحدث عن الأمور الخاصة، اذ كتب عبر حسابه الخاص: "أنا ما أبي أسولف عن حياتي الخاصة في السناب، وكثير يسألوني ويسألونها ها حامل؟! لا أنا ولا هي عندنا مشاكل وترا غيرنا عندهم مشاكل لما تسألون شخص يعاني من مشكلة ترا أنت تجرحهم ذي المواضيع لازم محد يسأل عنها عيب تسأل أحد متزوج هذا السؤال أنت شكو!؟".
وكان أعلن يعقوب بوشهري، عن قدوم مولوده الأول، وشارك مع الجمهور هذه اللحظة السعيدة حيث أعلن أن اسم مولوده هو "خالد"، واكتفى بنشر صورة رمزية تعبّر عن الحدث من دون الكشف عن ملامح الطفل أو تفاصيله.
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