كيم كارداشيان تألقت بإطلالتها من الجلد الأسود الراقي في الـ Met Gala

ميرنا وليد - بيروت - شاركت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان مجموعة من الصور مع متابعيها عبر حسابها الخاص، إستعرضت من خلالها اللوك الذي إعتمدته في الـ Met Gala هذا العام، و هو عبارة عن توب مصمم على شكل سترة رسية من الجلد بنقشة التمساح، مع تنورة طويل ة ضيقة بنفس التصميم من توقيع دار الأزياء العالمي Chrome Hearts.



أما من الناحية الجمالية، فتركت كيم شعرها منسدلاً على كتفيها مع قبعة كبيرة سودائ على رأسها، بالإضافة غلى مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

على صعيد آخر أحدث كانيي ويست، حالة من الجدل، بعد ظهوره في بث مباشر، إنتقد خلاله حضانة أطفاله من قبل طليقته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

وخلال البث، ظهر كانيي ويست وعلى وجهه قناع يخفي ملامحه، وأبدى غضبه من عدم تمكنه من رؤية أطفاله، وقال مهدداً: "سأذهب لأحضر أطفالي.. الأمر خرج عن السيطرة"، مؤكداً أنه سيتحدث مع محاميه بشأن الوضع القانوني الحالي.