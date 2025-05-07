دنيا عبد العزيز تبارك لـ رنا رئيس بمناسبة زواجها بأجواء من الفرح

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية دنيا عبد العزيز مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص مع متابعيها، أظهرت من خلالها أجواء الفرح خلال حضورها حفل زفاف الممثلة المصرية رنا رئيس، إلى جانب عدد من الشخصيات من الوسط الفني، و باركت دنيا لـ رنا بالتعليق على المنشور بالقول: "ألف ألف ألف مبروك رنا حبيبتي وبنت حبيبتي ،، ربنا يسعدك يارب و اشوفك دايما مبسوطة".



و كانت قد إستذكرت الممثلة المصرية دنيا عبد العزيز والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة معبرة عن إشتياقها لها وذلك بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت عبد العزيز صورة نادرة لوالدتها، وعلقت قائلة :"اليوم بيكون يوم المفاجأت والضحك والحب، عيد ميلاد أمي ، الحياة قاسية بدونك ، ادعولها بالرحمة".