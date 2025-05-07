ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية دنيا عبد العزيز مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص مع متابعيها، أظهرت من خلالها أجواء الفرح خلال حضورها حفل زفاف الممثلة المصرية رنا رئيس، إلى جانب عدد من الشخصيات من الوسط الفني، و باركت دنيا لـ رنا بالتعليق على المنشور بالقول: "ألف ألف ألف مبروك رنا حبيبتي وبنت حبيبتي ،، ربنا يسعدك يارب و اشوفك دايما مبسوطة".
و كانت قد إستذكرت الممثلة المصرية دنيا عبد العزيز والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة معبرة عن إشتياقها لها وذلك بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
ونشرت عبد العزيز صورة نادرة لوالدتها، وعلقت قائلة :"اليوم بيكون يوم المفاجأت والضحك والحب، عيد ميلاد أمي ، الحياة قاسية بدونك ، ادعولها بالرحمة".
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا عبد العزيز تبارك لـ رنا رئيس بمناسبة زواجها بأجواء من الفرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.