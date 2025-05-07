ريهانا مُحرجة وهذا ما فعتله بسائقها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - علّقت النجمة العالمية ريهانا على فستانها الأصفر في Met Gala الذي أحدث جدلا بين الجمهور، قائلة: "أصبحت محرجه جدًا لدرجة أنني جعلت السائق يأخذ عدة لفات حول الحفل قبل ان أتحلى بالشجاعة للخروج من السيارة".



على صعيد آخر أكدت ريهانا مؤخرا أنها حامل بمولودها الثالث خلال حضورها حفل الـ Met Gala، ليلة أمس، في نيويورك.

وظهرت الفنانة البالغة من العمر 37 عامًا، مستعرضة بطنها المنتفخ وابتسمت للكاميرات أثناء ظهورها على السجادة الحمراء وشكرت حبيبها آيساب روكي، المعروف أيضًا باسم راكيم مايرز.

