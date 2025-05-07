كيمياء كبيرة بين مارك رعيدي باز وكريستينا حداد

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنانان مارك رعيدي باز وكريستينا حداد حفلاً إستثنائيًا في صالة السفراء في كازينو لبنان مساء يوم الأربعاء 30 نيسان/أبريل جمع بين الأوبرا والبوب في توليفة موسيقية مميزة، كلٌّ منهما أبدع في تقديم باقة من الأغاني التي جمعت بين روعة الغناء الأوبرالي مع باز وسحر البوب مع حداد، وسط تفاعل كبير من الجمهور.



ونشير أن ريع الحفل كان للصليب الأحمر اللبناني فرع بيروت.

موقع "الفن" تواجد في الحفل الذي كان من بين رعاته، وأجرينا لقاءً خاصاً مع مارك رعيدي باز وكريستينا حداد قبل هذه السهرة الفنية الراقية، حيث دار الحديث عن العديد من المواضيع بينها سحر الغناء الأوبرالي وجاذبية البوب، والكيمياء التي تجمع بين الفنانيْن، وما يميز عمل باز مع حداد عن غيرها من النجوم، والصعوبات التي تواجه الأوبرالي في لبنان والبلدان العربية وأعمالهما المقبلة.

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