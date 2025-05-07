ريتشارد غير يهاجم نتنياهو: “مستبد” وسياسته سلطوية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تصريحات مثيرة للجدل، وصف الممثل الأمريكي الشهير ريتشارد غير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه “مستبد يقتل الأبرياء للبقاء خارج السجن”، في تصريحاته خلال مشاركته في برنامج “El Objetivo” (الهدف)، الذي تقدمه الإعلامية أنا باستور على القناة السادسة الإسبانية. التصريحات جاءت لتضيف إلى الجدل السياسي القائم بشأن سياسات نتنياهو وتعاملاته مع القضية الفلسطينية.

وقال غير: “يمكننا تصنيف بنيامين نتنياهو في نفس فئة الشخصيات الاستبدادية مثل فيكتور أوربان، فلاديمير بوتين، وشي جين بينغ، لأنهم جميعًا يتبعون نفس العقلية”. وأضاف أن هذه الشخصيات تشترك في كونها “غير ديمقراطية، جشعة، متشبعة بالسلطة، الهيمنة والثروة”.

وواصل الممثل الأمريكي تحليله لسياسات نتنياهو، مؤكدًا أن “في حالة نتنياهو، الأمر يتجاوز السياسة. هو يسعى للبقاء في منصب رئيس الوزراء ليس لحكم إسرائيل أو خدمة شعبها، ولكن للبقاء خارج السجن”، مشيرًا إلى القضايا القانونية التي تواجه نتنياهو، والتي تتعلق بتهم الفساد.

وأشار غير إلى أن نتنياهو في حال لم يكن في منصبه الحالي، “لكان في السجن الآن بسبب قضايا فساد متعددة”، وهو ما يثير قلقًا إضافيًا بشأن استغلال منصبه من أجل الهروب من الملاحقة القضائية. كما اعتبر غير أن استخدام العنف ضد الفلسطينيين ما هو إلا وسيلة أخرى من وسائل “الهيمنة” التي يحاول نتنياهو من خلالها الحفاظ على سلطته.

هذه التصريحات تأتي في وقت يشهد فيه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي تصاعدًا مستمرًا، ويُنظر إلى تصريحات غير على أنها جزء من انتقادات واسعة لمواقف القادة الإسرائيليين في مختلف المحافل الدولية.

في ختام حديثه، أكد غير أنه لا يمكن أن يكون هناك أمل في تحقيق السلام في المنطقة في ظل وجود قادة مثل نتنياهو الذين يتبعون سياسات قمعية وتسلطية تهدف فقط للحفاظ على السلطة بأي ثمن.