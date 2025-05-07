Squid Game يعود بموسم ثالث.. وترقب كبير!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت منصة نتفليكس مؤخرًا عن البوستر الرسمي للموسم الثالث من مسلسل “Squid Game”، الذي أثار ضجة واسعة في جميع أنحاء العالم. يأتي هذا الكشف قبل طرح الحلقات المنتظرة في 27 يونيو المقبل، مما زاد من حدة الترقب بين جمهور المسلسل.

في نفس السياق، أعلن هوانج دونج هيوك، مخرج ومبدع السلسلة الكورية الشهيرة، عن الموسم الثالث والأخير من “Squid Game”، مشيرًا إلى أنه سيحمل الكثير من المفاجآت. وقد نشر التقرير حول الموسم الجديد على موقع “nme”، مما أثار المزيد من الاهتمام والتساؤلات حول نهاية هذه السلسلة التي حققت نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم.

وفي مقابلة حديثة، تحدث هيوك عن تفاصيل الموسم القادم، مؤكدًا أن الموسم الثالث سيأخذ القصة إلى آفاق جديدة، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى استكشاف “نهاية اليأس”. وأضاف: “من الصعب عليّ مشاركة التفاصيل الآن، لكنني أستطيع القول أنني أريد استكشاف تلك اللحظات التي يتمسك فيها الشخص بأضعف بصيص من الأمل، حتى وإن كانت النهاية قاسية”.

يُتوقع أن يشهد الموسم الأخير من “Squid Game” تطورات درامية مشوقة تستمر في جذب الأنظار، حيث سيتابع الجمهور مصير الشخصيات التي ارتبطوا بها في المواسم السابقة.