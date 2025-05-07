وفاة الفنان الكويتي فخري عودة بعد صراع مع المرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رحل اليوم الممثل والإعلامي الكويتي فخري عودة عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

يُعد عودة واحدًا من الأسماء البارزة في الساحة الفنية الكويتية، حيث بدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة، وبالتحديد عندما كان عمره 21 عامًا. وقد شارك في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية التي أثرت في الجمهور العربي، من أبرزها مسلسل “درب الزلق” و”الأقدار”، بالإضافة إلى مسرحياته الشهيرة مثل “الإمبراطورية”، “البحث عن وظيفة”، و”فوضى”.

كان لفخري عودة أيضًا حضور مميز في مجال الأعمال الإذاعية، وكتب العديد من مسرحيات الأطفال التي حققت نجاحًا كبيرًا. وكان له أيضًا مساهمة في عالم الرسوم المتحركة حيث كتب أغنية مسلسل “عدنان ولينا”، وأدى صوت شخصية “علام”.

إلى جانب مسيرته الفنية، كان عودة شاعراً وكاتبًا، حيث قدم العديد من الخواطر الشعرية وكتب مقالات صحفية متنوعة.