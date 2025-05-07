بطلة “التّوت الأسود” تكشف عن جنس مولودها بطريقة جميلة جدًّا… شاهدوا الصّور

كشفت الممثّلة التّركيّة، ايرام هيلفاجي أوغلو، أنّها تنتظر مولودًا أنثى وذلك بعد أشهر من زواجها، إذ أعلنت الخبر السّعيد بأسلوب جميل ولافت إذ قامت بنشر صورة لها مع حبل غسيل وضعت عليه ثياب طفل باللون الزّهريّ في إشارة منها إلى جنس المولود القادم.

وكانت إيرام هيلفاجي أوغلو قد احتفلت بزواجها من رجل الأعمال أورال كاسبر أواخر أكتوبر ٢٠٢٤ في تركيا.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

إشتهرت إيرام هيلفاجي أوغلو بسلسلة من الأعمال الدّراميّة أبرزها “إشرح أيّها البحر الأسود”، “مصيبة رأسي”، “انتظرتك كثيرًا”، “جنة الاطفال”، “الهروب”، “وادي الذّئاب”، “حريم السّلطان” وأحدث اعمالها مسلسل “التّوت الأسود”.