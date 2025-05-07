إليكم السّبب وراء عدم حضور تايلور سويفت وحبيبها حفل “ميت غالا ٢٠٢٥”

على الرّغم من التكهّنات الشديدة، لم تحضر تايلور سويفت وترافيس كيلسي حفل Met Gala لعام ٢٠٢٥ مساء الإثنين إذ اختار الثّنائي الّذي كان يحاول الابتعاد عن الأضواء في الأشهر الأخيرة، والتّخلي عن أكبر ليلة أزياء من أجل الحفاظ على خصوصيّته.

كانت سويفت وكيلسي يستمتعان بقضاء بعض الوقت بعيدًا عن الأضواء. وتشير المصادر إلى أنّ الثنائيّ يركّز على علاقته ووقته الشّخصيّ، ويتجنّب المناسبات البارزة. ويتماشى هذا القرار مع نمط ظهوره العام المحدود في الآونة الأخيرة، إذ كانا يسافران ويقضيان وقتًا ممتعًا معًا.

وفي حين كان المعجبون يأملون في ظهورهما الأوّل على السّجّادة الحمراء، خاصّة بعد رصد كيلسي في مدينة نيويورك في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإنّ غياب الثّنائي يؤكّد التزامه بالخصوصيّة. يشير اختيارهما عدم حضور حفل Met Gala إلى جهد متعمّد لإبقاء علاقتهما بعيدة عن أعين الجمهور.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

نشرت مجلة Us Weekly حديثًا موسّعًا عن الثّنائي في وقت مبكر من الشّهر الماضي. وقال أحد المصادر إنّ كيلسي وسويفت يعتزمان أن يصبحا أكثر خصوصيّة في المستقبل. وأضاف المصدر “لقد تعلّمت تايلر وترافيس أنّ الاهتمام الكبير بعلاقتهما ليس هو الشّيء الأفضل”. يريد ترافيس أن يبتعد عن الأضواء. لقد بذل جهدًا كبيرًا العام الماضي، ولم يُقدّم الأداء الّذي كان يطمح إليه مع فريقه. يريد أن يُقدم موسمًا جيّدًا في وقت لاحق من هذا العام، وألّا يُركّز على علاقته بتايلور.