الفيلم السعودي السينمائي ميرا ميرا ميرا يحصد جائزتين خلال أسبوع فقط... فتعرفوا إلى قصة وأبطال هذا العمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 مايو 2025 10:19 صباحاً - بكل جدارة واستحقاق استطاع الفيلم السعودي ميرا ميرا ميرا الفوز بجائزتين مهمتين خلال أسبوع واحد فقط؛ حيث حاز على جائزة "هيباتيا الذهبية" لأفضل فيلم في المسابقة الرسمية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، كما حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان مالمو السينمائي بالسويد.

كما حصد بشهر أبريل من العام ذاته 2025 جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم قصير في مهرجان أفلام السعودية بالظهران بالمملكة العربية السعودية.

رحلة فيلم ميرا ميرا ميرا بالمهرجانات

وكان لفيلم "ميرا ميرا ميرا" مشاركات بعدة مهرجانات، حيث فاز بثلاثة مهرجانات، أولها مهرجان أفلام السعودية ويليه مهرجان الإسكندرية ومهرجان مالمو.

وكان الفيلم أيضاً قد شارك في الدورة الماضية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة، كما شارك أيضاً بمهرجان "كليرمون فيران" للأفلام القصيرة بفرنسا.

قصة وأبطال فيلم "ميرا ميرا ميرا"

وتدور أحداث الفيلم السينمائي السعودي "ميرا ميرا ميرا"، داخل حي مهدد بالهدم في جدة، حيث يفقد "سعيد" بطل الفيلم قدرته على الكلام فجأة، لكنه يظل يردد كلمة واحدة، ما يقوده لاكتشاف نتيجة غامضة، حيث يطرح الفيلم فكرة عجز الإنسان عن التواصل مع الآخرين، وهو من بطولة الفنان إسماعيل الحسن، وسارة طيبة، وخالد يسلم، ومن إخراج خالد زيدان، والقصة للكاتب عبد العزيز العيسى، ويعد الفيلم ضمن مجموعة قصصية كتبها العيسى قبل ما يقارب 5 أعوام ضمن كتاب حمل عنوان "نحن غرباء ونريد التحدث".

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