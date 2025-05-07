خاص لـ«الخليج 365» الدكتور أيمن تيسير في حفل كورال طويق: كان الهدف إلى المساهمة لتحقيق أحد مستهدفات رؤية 2030

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 مايو 2025 10:19 صباحاً - أثناء مشاركته في إطلاق حفل كورال طويق للموسيقى العربية، الذي أُقيم بالشراكة بين معهد البيت الموسيقي العالي للتدريب "ميوزك هوم" وكلية الفنون بجامعة الملك سعود، كشف لـ«الخليج 365» الدكتور أيمن تيسير المشرف على كورال طويق والشريك والمؤسس لمعهد البيت الموسيقي؛ قائلاً: حفل إطلاق كورال طويق كان هدفاً إلى المساهمة لتحقيق أحد مستهدفات رؤية 2030. هذا المستهدف الذي يعني المساهمة في رعاية المواهب لإغناء المشهد الثقافي الموسيقي في المملكة العربية السعودية الحبيبة. أحببنا أن نكون جزءاً من تحقيق هذه المستهدفات، من خلال برنامج شهده اليوم الكثير. كان مليئاً وغنياً بتقديم مواهب سعودية شابة عندها شغف لتعلُّم الموسيقى والغناء العربي. وقدّمنا أيضاً برنامجاً منوّعاً من قوالب الغناء العربي المعروفة، من الموشحات الينبعاوي، فالغناء النجدي السعودي، إلى فيروزيات بلاد الشام، إلى عبدالوهاب، إلى عبدالحليم؛ فكان برنامجاً في الحقيقة غنياً؛ حتى نساهم فعلاً في إضفاء الثقافة الموسيقية في المنطقة والعالم العربي.

وعن مشاركة كورال طويق للموسيقى العربية بالمستقبل، ومشاركات خارجية بمحافل مختلفة، قال أيمن: نأمل بمشيئة الله في المستقبل أن نقدّم حفلات أخرى، فيها تنوُّع في البرنامج أكثر؛ حتى يشاهد الجمهور المتذوق للفن العربي الأصيل، مشاركات خارج السعودية جميلة. وكان حفل الإطلاق هو بمثابة البداية، وسيكون لنا برنامج على صعيد مشاركات محلية، وأيضاً إن شاء الله راح نتواصل مع كل المؤسسات الثقافية في العالم العربي؛ حتى يتم دعوتنا. ونتطلع إلى الخير لتمثيل المملكة العربية السعودية، إن شاء الله.

وعن مدة التحضيرات قال الدكتور أيمن: استغرق الوقت عاماً ونصفاً، قمنا بتدريبهم وتعليمهم، ليس الغناء فقط؛ بل نعلمهم حِرفية التعامل مع الموسيقى ومع المسرح بشكل احترافي أكثر. والمشاركون هم خامات ومواهب فطرية، لكن أصبحوا يعلمون الأداء الاحترافي من خلال التعليم والتدريب الذي تعلموه في المعهد.

وتابع قائلاً: فرقة كورال طويق للموسيقى العربية حقيقة 95% سعوديون، وهنالك عناصر من المقيمين العرب، والذين شاركوا إخوانهم السعوديين بنفس الشغف والحب للموسيقى والظهور.

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