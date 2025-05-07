خاص لـ«الخليج 365» الدكتورة منى المالكي بحفل كورال طويق: جامعة الملك سعود أول جامعة سعودية تدرّس الموسيقى

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 مايو 2025 10:19 صباحاً - أثناء تواجدها وحضورها في حفل كورال طويق للموسيقى العربية، الذي أُقيم بالشراكة بين معهد البيت الموسيقي العالي للتدريب "ميوزك هوم" وكلية الفنون بجامعة الملك سعود، والذي يمثل خطوة لتأصيل الثقافة الفنية في المملكة، ودعم المواهب، وفق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز الفنون والموسيقى. استضافت «الخليج 365» الدكتورة منى المالكي عميدة كلية الفنون بجامعة الملك سعود، التي رحبت بوجود «الخليج 365» لتغطية الحدث؛ قائلة:

أرحب بـ«الخليج 365» في جامعة الملك سعود وبحفل إطلاق الموسيقى كبرنامج أكاديمي، وهو إضافة نوعية وقيمة مضافة للجامعة، باعتبار أنها أول جامعة سعودية تدرّس الموسيقى أكاديمياً. وكان لا بد من حضور حفل كبير وحفل كورال طويق بالتعاون مع معهد البيت الموسيقي العالي للتدريب؛ لإطلاق التدريس الموسيقي أكاديمياً في رحاب جامعة الملك سعود، هي الانطلاق.

وعن التحضيرات لهذه الليلة، قالت المالكي: استغرق التحضير ما يقارب أكثر من ستة شهور، والفكرة حضرت منذ عام ونصف، كانت البروفات على مدار الساعة بمشاركة طلاب كلية الفنون أيضاً في هذا الحفل. لكن في الحقيقة، أحب أن أشكر البروفيسور الدكتور أيمن تيسير على هذا الحفل الرائع الذي أمتعنا حقيقة، وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في التحضيرات.

وعن: هل هنالك فكرة للمشاركة بكورال طويق بمحافل خارج أو داخل المملكة العربية السعودية؟ قالت المالكي: حقيقة لا أخفي عليكم أنه حضرت اليوم فكرة استثمارية، وخاصة أننا نحن الآن في إطار التحوُّل في جامعة الملك سعود، وهي فكرة استثمار حاضرة دائماً في كل برامجنا ومقرراتنا وأفكارنا. وإن شاء الله هنالك بالمستقبل أفكار استثمارية رائعة لمثل هذه الحفلات الموسيقية في جامعة الملك سعود وخارجها.

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