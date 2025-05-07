خاص لـ«الخليج 365» ناهد الأغا في حفل كورال طويق: شهدنا الليلة شباباً مبدعاً بالموسيقى

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 مايو 2025 10:19 صباحاً - في أمسية موسيقة مختلفة، تواجدت الإعلامية والكاتبة بالشؤون الثقافية ناهد الأغا، بحفل كورال طويق للموسيقى العربية، الذي أُقيم بالشراكة بين معهد البيت الموسيقي العالي للتدريب "ميوزك هوم" وكلية الفنون بجامعة الملك سعود، وقالت لـ«الخليج 365»: من طويق وكورال طويق للموسيقى العربية اليوم كما تشاهدون في المملكة العربية السعودية، ظهرت فئة من الشباب المبدع. وهذا بفضل الله بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وسموّ ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، تحت مظلة رؤية 2030.

وتابعت الأغا قائلة: ليت كلّ الموسيقى تحيط بنا أو ليلة كلّ الفنون هي موسيقى، حينما نتحدث عن الموسيقى والموسيقى العربية، تسكن الكثير من المشاعر الجياشة لسلوكنا الحديث، تسكن الألفة ويسكننا النسيان حتى في ظل أو في تفاصيل هذه الموسيقى، التي تسحر بأداء أكثر من رائع اليوم. ويعكس هذا الفن الراقي كورالُ الطويق في جامعة الملك سعود. كما تشاهدون هذا الزخم الكبير وهذا الحضور الذي يقدّر الموسيقى، وهذه الذائقة لدى المجتمع السعودي، التي تتحفنا بكلّ ما هو جديد عبْر كلّ يوم وعبْر كلّ هذه التطورات التي نحياها ونعيشها، وهذه الأوقات الرائدة جداً لهم، وإلى المزيد والمزيد من التقدُّم.

الوصلات المنوّعة لـ كورال طويق للموسيقى العربية

وقدّم كورال طويق للموسيقى العربية عدداً من الوصلات، بدأت بوصلة موشحات جميلة، تليها وصلة فيروزيات مميزة، ثم وصلة مدلي سعودي رائع، ثم وصلة ينبعاوي مختلفة. واختتم بتقديم وصلة العندليب الطربية.

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