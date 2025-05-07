خاص لـ«الخليج 365» في حفل كورال طويق للموسيقى العربية غصون الطحان: أحببت وصلة فيروزيات لأننا تربينا على حب فيروز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 مايو 2025 10:19 صباحاً - عبّرت الفنانة غصون الطحان عن سعاتها بالتواجد لحضور حفل كورال طويق للموسيقى العربية، الذي أُقيم بالشراكة بين معهد البيت الموسيقي العالي للتدريب "ميوزك هوم" وكلية الفنون بجامعة الملك سعود، وقالت لـ«الخليج 365»: سعيدة لتواجدي بالرياض وسعيدة بالحضور، وكان الحدث جداً رائعاً، وأشكر القائمين على الجهود المبذولة على هذا العمل، وأتمنى لهم التوفيق، وكانوا متألقين جداً بأداء الموشحات والأغاني القديمة وأبدعوا جميعهم.

واستمتعتُ كثيراً في جلسة الطرب وبنخبة من الحضور، وأكثر ما جذبني هي وصلة فيروزيات، صراحة أحب فيروز لأنها ذكرتنا بأيام زمان. وأنا تربيت على أغاني فيروز.

وأنا دائماً أيضاً مع دعم المواهب بكلّ المجالات، سواء بمجال المواهب الفنية على مستوى الدراما المسلسلات، أو على مستوى الكورال والأغاني؛ لأنهم موهبون ويريدون أن يقدّموا رسالة ذات محتوى هادف للمجتمع، ونحن بحاجتهم وبحاجة أن نكون معهم وندعمهم.

وكان كورال طويق للموسيقى العربية قد قدّم عدداً من الوصلات، بدأت بوصلة موشحات جميلة، تليها وصلة فيروزيات مميزة، ثم وصلة مدلي سعودي رائع، ثم وصلة ينبعاوي مختلفة، واختتم بتقديم وصلة العندليب الطربية.

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