خاص لـ«الخليج 365» سناء وأحلام: سعيدتان بالمشاركة بحفل كورال طويق للموسيقى العربية وتَعلمنا الكثير منه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 مايو 2025 10:19 صباحاً - شاركت المرأة وبشكل ملحوظ بحفل كورال طويق للموسيقى العربية، الذي أُقيم بالشراكة بين معهد البيت الموسيقي العالي للتدريب "ميوزك هوم" وكلية الفنون بجامعة الملك سعود.

سناء أولاد حمو: أصبحتُ عاشقةً لـ"طال طال"

والتقت «الخليج 365» بدايةً بـ سناء أولاد حمو، وهي إحدى المشاركات بكورال طويق، التي قالت: أشارك اليوم هذه الفرقة الجميلة، وأنا من المغرب مقيمة بالسعودية منذ ثلاثة أعوام، وشاركت بالمجموعة لأنني أحب كثيراً الغناء، وأعتبر هذه التجرِبة جميلة بالنسبة لي، وتعلمت الكثير منها، وتعرّفت إلى لهجة الأغنية الخليجية وخاصة السعودية، وأصبحت عاشقةً للأغنية السعودية.

وعن أكثر الوصلات التي أحبتها في حفل كورال طويق، قالت سناء: أنا طبيعتي أحب غناء الطربيات، ولكن الأغاني التي أحببتها كثيراً واندمجت وتربيت عليها هي الفيروزيات. ولكن بعد تدريبي مع الفرقة طويلاً، أصبحت أحب جميع الأغاني الخليجية وخاصة أغنية "طال طال" للمداح، وأصبحت أحبه كثيراً ومهووسة فيه وأعشقه.

أحلام الشمري: مشاركتي بكورال طويق ممتعة

فيما قالت أحلام الشمري من الرياض، إحدى المشاركات في كورال طويق للموسيقى العربية لـ«الخليج 365»: كانت مشاركتي مع كورال طويق مشاركة ممتعة، كان دافعها الشغف. وإيمان الدكتور أيمن تيسير بنا كان دافعاً لنا.

وعن الصعوبات التي واجهتها، قالت أحلام: بكل مجال هنالك صعوبات، لكن تغلبنا عليها بإيماننا بأنفسنا وشغفنا.

وعن أكثر وصلة أحبتها في الحفل، قالت: وصلة الينبعاوي، شعرت بأنها أعطت جوّاً مختلفاً للجمهور.

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