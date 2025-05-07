أحمد أبو هشيمة يتعرض للابتزاز بفيديو مفبرك.. والمتهمون ينالون جزاءهم

ميرنا وليد - بيروت - قررت محكمة جنايات الجيزة في مصر، حبس سمسار عقارات وآخرين لمدة 3 سنوات، وذلك بعد إدانتهم بابتزاز رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وتهديده بنشر فيديو مفبرك ذي طابع غير أخلاقي، في واقعة تعود بدايتها إلى عام 2016.



وفي تفاصيل الحادثة، تعود إلى عام 2016، إذ فقدت شقيقة أبو هشيمة هاتفها المحمول، ما دفعها لتحرير محضر رسمي في قسم التجمع الخامس، ما حمل رقم 3103 لسنة 2016.

وبدأ بعدها أبو هشيمة بتلقي رسائل تهديد غريبة على رقمه، تبتذه بدفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر مقطع فيديو "مفبرك"، يظهر فيه في مشهد غير لائق، والذي زُعم أنه التُقط خلال مكالمة مع والدته وشقيقته أثناء سفره.

وكشفت التحقيقات أن بعد فترة من ابتزاز أبو هشيمة وتردده، دفع المجني عليه مبلغًا قُدّر بـ 100 ألف دولار، عبر تحويله عن طريق مكتب تحويلات في محاولة لإنهاء الابتزاز.

ولم يتوقف المتهمون عن الابتزاز رغم دفع المبلغ، بل عادوا إلى تهديد أبو هشيمة من جديد بعد نحو ثلاث سنوات، وططلبوا منه هذه المرة بمليون جنيه، مستخدمين أرقامًا دولية مجهولة المصدر. لذلك تعاون أبو هشيمة مع الشرطة وقام بتحديد موعد ومكان لتسليم المبلغ بغرض الإيقاع بالجناة.

وفي 6 آب/ أغسطس عام 2019، أُلقي القبض على المتهم الرئيسي ومن سبق محاكمتهم في القضية، وأقروا خلال التحقيقات بابتزاز أبو هشيمة باستخدام الفيديو المفبرك.

وأخيرا قررت المحكمة سجنالمتهمين لمدة 3 سنوات بعد إدانتهم بابتزاز أبو هشيمة.