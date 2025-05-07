رجل يقتحم قصر جينيفر أنيستون خلال تواجدها فيه.. وهذا ما حدث

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت النجمة الأمريكية جينيفر أنيستون لحادث مروع بعدما اقتحم رجل في السبعينيات من عمره بوابة منزلها الواقع في منطقة بيل إير بولاية كاليفورنيا بسيارته.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، وقع الحادث في ساعات الظهيرة، حيث تمكنت أجهزة الأمن الخاصة بالنجمة من السيطرة على المقتحم واحتجازه تحت تهديد السلاح، حتى وصول شرطة لوس أنجلوس، بحسب ما ذكره موقع TMZ.

وعلى الرغم من تواجد أنيستون، البالغة من العمر 56 عاماً، داخل المنزل وقت وقوع الحادث، فإنها لم تتعرض لأي أذى ولم تتواصل بشكل مباشر مع المشتبه به. في المقابل، تعرض الرجل المقتحم لإصابة في الظهر نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث ربما كان عرضياً، اذ ان المتهم لديه سجل إجرامي محدود، ولا توجد أدلة أنه كان يستهدف جينيفر بشكل مباشر.