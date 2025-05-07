ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل عقيل الرئيسس، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، وثق فيه لحظات طريفة جمعته بزوجته الممثلة فرح الهادي وابنهما الأكبر آدم.

وفي مقطع الفيديو، ظهرت فرح وهي تستعرض الفستان الذي ارتدته أمام زوجها وابنها، وجاء الفستان بقصة طويلة باللون الأبيض مع طبعات دائرية كبيرة باللون الأسود موزعة على كامل الفستان.

وبطريقة عفوية تفاعل آدم مع تصميم فستان والدته، إذ ردد كلمة "بقرة" باللغة الانكليزية (cow) كما قلد صوتها، ما أحدث صدمة لفرح التي ضحكت على ردة فعل ابنها الاستثنائية، وقالت: "عم يرقص على احزاني".

وبدوره، شجع عقيل ابنه آدم على تكرار الكلمة بطريقة طريفة، كما وصفه بـ"المتنمر الصغير"

كانت هذه تفاصيل خبر آدم ابن فرح الهادي "متنمر صغير" .. ما فعله غير متوقع! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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