تايلور سويفت وترافيس كيلسي يغيبان عن الـ Met Gala لهذه الأسباب الشخصية

ميرنا وليد - بيروت - غاب الثنائي الشهير تايلور سويفت وترافيس كيلسي عن حفل "ميت غالا" لهذا العام، رغم تلقيهما دعوة لحضور أهم ليلة في عالم الموضة، وذلك بسبب انشغالهما بجداول أعمالهما، بحسب ما أفاد موقع TMZ.

ورغم كونهما من أبرز الأسماء في عالم الفن والرياضة، فضّل كل من سويفت وكيلسي قضاء بعض الوقت بعيداً عن الأضواء، مستغلين فترة الراحة بعد انتهاء تايلور جولتها الغنائية و انتهاء ترافيس سلسلة مبارياته في دوري الـNFL.

ونقلت مجلة People عن مصدر مقرب من الثنائي أن "كلاهما يستمتع حالياً بالسفر المشترك وقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء"، مؤكداً أن العلاقة بينهما "جدية ومنسجمة، وهما يقدّران الخصوصية والتركيز على حياتهما الشخصية في هذه المرحلة".

وكان من المتوقع أن تكون مشاركة كيلسي، لو تمت، هي الأولى له في هذا الحدث الرفيع الذي يُقام في متحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك. أما سويفت، فقد سبق لها حضور الميت غالا عدة مرات، لكن آخر ظهور لها في الحفل يعود إلى عام 2016، حين شاركت كرئيسة للفعالية التي أقيمت تحت عنوان "الإنسان والآلة: الموضة في عصر التكنولوجيا".