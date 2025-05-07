شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف ظلم المصطبة لـ "الشغلانة": انا ابن قصور الثقافة وبدأت أكتب وأنا 14 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج والمؤلف أحمد فوزي صالح، عن بداياته في عالم التأليف والكتابة اثناء حلوله ضيفاً في بودكاست الشغلانة الذي يقدمه الزميل آسر أحمد ويعرض يوم الأربعاء عبر منصات الخليج 365 المختلفة ويستضيف من خلاله صناع السينما والدراما.

وسرد أحمد فوزي صالح في حديثه بداية تعلمه الكتابة، وقال "بدأت اكتب وأنا 14 سنة في المدرسة، المدرس قال لى ان في حاجة اسمها قصور الثقافة، وانا ابن قصور الثقافة وقابلت ناس قالولي اللى بكتبه حلو وناس قالوا اللى بكتبه وحش، وكملت بمساعدات الناس وإانى احتاج اعرف أكتر وأقرأ أكتر".

وأضاف أحمد فوزي صالح قائلاً: "كتبت قصيدة شعر فيها أسماء كل زمايلي في الفصل اللى بحبهم، لاني طول الوقت بكتب عن اللى بحبهم، كنت مضايق علشان طفل صغير وبعدها بدأت اكتب قصص، والناس بدأت تقولي اللى بتكتبه دا سينمائي، يعني إيه سينمائي بقي ساعتها؟ وكان عندنا في بورسعيد سينما واحدة بس وتعرض الأفلام التجارية".

المؤلف أحمد فوزي صالح من مواليد مدينة بورسعيد في يناير 1981، وتخرج في معهد السينما 2009، وعمل مخرج أفلام في بداية مشواره، وقدم أول فيلم وثائقي قصير بعنوان (جلد حي)، الذي تم عرضه لأول مرة في عام 2011 وحقق نجاحا كبيراً من قبل إشادة النقاد وعرض في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية وحصد 7 جوائز، واشتهر بإخراجه لفيلم ورد مسموم سنة الذي حصد به 17 جائزة عام 2018، وأشرف على معالجة وكتابة مسلسل الحرامي، وقام بإخراج وتأليف مسلسل بطن الحوت عام 2023 واخر اعماله مسلسل ظلم المصطبة الذي عرض رمضان الماضي.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست، وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء ايمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين، والمخرج محمد سلامة ضيف للحلقة السادسة، وفي الحلقة السابعة حل الدكتور محمد مختار مدير التصوير للحديث على مهام عمليات التصوير.