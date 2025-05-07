شكرا لقرائتكم خبر عن هبة عبد العزيز مع عمرو يوسف فى السلم والثعبان وهانى سلامة فى الحارس والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الفنانة هبة عبد العزيز في بطولة فيلمين جديدين انطلق تصويرهما خلال الأيام الماضية، الأول هو "السلم والثعبان : أحمد وملك" بطولة عمرو يوسف وهو الجزء الثانى من الفيلم الأول الذى تم عرضه عام 2001، والثاني هو "الحارس" بطولة هانى سلامة والذى يعود به إلى السينما بعد غياب 14 عاماً كاملة.

فيلم "السلم والثعبان: أحمد وملك" من بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة وإخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني، وضع مخرج العمل طارق العريان خطة للانتهاء من الفيلم منتصف شهر يوليو، وطرحه بدور العرض في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي خلال العام الجاري.

أما فيلم "الحارس" فهو من بطولة هانى سلامة، مرام علي، ميرهان حسين، أحمد الرافعى، محمود ياسين جونيور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمر عبدالحليم، إخراج ياسر سامى، ويكسر هاني سلامة بهذا الفيلم غياب دام 14 عاماً عن السينما وتحديداً منذ تقديمه فيلم "واحد صحيح" عام 2011، وحاول سلامة خلال سنوات الغياب، العودة إلى السينما وتعاقد على أكثر من فيلم، لكن الأمور لم تكتمل.

يذكر أن آخر مشاركات هبة عبد العزيز السينمائية خلال فيلم "مندوب مبيعات" بطولة بيومى فؤاد، أيتن عامر، أحمد فتحى، إسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وائل عونى، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم وعدد من نجمات السوشيال ميديا، وتأليف وإخراج حامد صالح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى كوميدى مع خط رومانسي حول العلاقات العاطفية والزوجية.