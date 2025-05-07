معتصم النهار : هذا ما شجعني للعمل في مصر .. وأوجه رسالة لدانييلا رحمة

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الممثل معتصم النهار لتقديم أول عمر مصري له وهو مسلسل "أنا أنت أنت مش أنا" المؤلف من 15 حلقة والذي تم الإعلان عنه من خلال مؤتمر صحفي في أحد الفنادق في القاهرة.



موقع "الفن" كان له لقاءً مع النهار حيث تحدث عن إسم العمل، وعما شجعه للمشاركة فيه، كما أنه وجه رسالة للممثلة دانييلا رحمة التي كرمت في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة 2025 بجائزة "الفنانة المسؤولة للعام"، احتفاءً بموهبتها وإحساسها العميق بالمسؤولية من خلال دورها في مسلسل "نفس".

ونشير أن النهار تحدث في المقابلة باللهجة المصرية، والتفاصيل في الفيديو المرفق: