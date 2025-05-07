محاكمة محمد رمضان في هذا الموعد.. وهذه تهمته!

ميرنا وليد - بيروت - قررت محكمة جنح الدقي في مصر تحديد يوم 3 حزيران/يونيو، موعدًا لانعقاد أولى جلسات محاكمة الفنان المصري محمد رمضان، وذلك في الدعوى التي رفعت ضده والتي تتهمه بإهانة العلم المصري، والإساءة للشعب، وبث أفكار تهدد القيم الوطنية.



وبحسب أوراق القضية، رفع أحد المحامين دعوى مباشرة ضد رمضان، وذلك بعد ظهوره وهو يضع العلم المصري بطريقة اعتُبرت مهينة، إلى جانب إشارات ورموز قال مقدم الدعوى إنها "ماسونية"، وذلك في مقطع فيديو، ما يمس بالكرامة الوطنية، ويهدد السلم الاجتماعي.

وبحسب نص الدعوى، قال المحامي أن تصرفات رمضان لا تليق بشخصية عامة وتؤثر سلبًا على الرأي العام، كما طالب بتحميله المسؤولية القانونية عن "إهانة علنية للرموز الوطنية"، وتوقيع أقصى العقوبات بحقه، بالإضافة إلى إجباره على دفع تعويض قيمته مليار دولار لصالح صندوق "تحيا مصر"، كنوع من جبر الضرر الأدبي و"ردع لكل من يتجاوز في حق الوطن"، حسب نص الدعوى.