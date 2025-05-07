اتهامات تلاحق إبتسام تسكت بعد طرح أغنيتها الجديدة "سالينا"

ميرنا وليد - بيروت - بعد أيام قليلة على طرحها أغنيتها الجديدة "سالينا"، تعرضت الفنانة المغربية ابتسام تسكت لهجوم واسع من قبل زميلها الفنان المغربي حميدة الباهري الذي اتهمها بالتعدي على حقوقه الفكرية.

وفي التفاصيل، أعرب الباهري عن استيائه الشديد مما وصفه بـ"الاعتداء الصريح" على عمله الفني، متهماً تسكت باستخدام مقاطع موسيقية من أغنيته "دابا دابا تندم عليا" ضمن أغنيتها الجديدة. ونشر الباهري مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، أكد فيه امتلاكه وثائق وأدلة تدعم موقفه، من بينها شريط كاسيت قديم، مشيراً إلى أن أغنيته مسجلة رسمياً لدى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين منذ عام 1998. كما وجّه اتهاماً مباشراً للفنان عبدالعزيز الستاتي بالمساهمة في هذا الانتهاك. وطالب الباهري ابتسام تسكت بتصحيح ما وصفه بـ"الخطأ الفادح" ورد الاعتبار له، مشيرا الى انه سيتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه، ومؤكداً أنه لن يتهاون في الدفاع عن ملكيته الفكرية.

من ناحيتها، تلتزم ابتسام تسكت الصمت حتى الآن، ولم تصدر أي تعليق رسمي أو توضيح عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما زاد من حالة الترقب بشأن مصير أغنيتها.