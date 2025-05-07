في عامه الـ 63.. جورج كلوني يتألق بين المسرح والسينما ويُجدد حضوره العالمي

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل النجم العالمي جورج كلوني يوم أمس، 6 أيار 2025، بعيد ميلاده الـ63، مواصلاً تألقه في الساحة الفنية والمسرحيةK مسترجعًا مسيرة استثنائية حافلة بالأعمال السينمائية المؤثرة، والنجاحات المتواصلة كممثل، مخرج، ومنتج، إلى جانب أدواره في القضايا الإنسانية العالمية.



وُلد جورج تيموثي كلوني عام 1961 في ولاية كنتاكي، لأسرة إعلامية وفنية، وبدأ حياته المهنية بعيدًا عن التمثيل، حيث كان يطمح للعب البيسبول بشكل احترافي. غير أن القدر قاده إلى الفن، ليحظى بأدوار صغيرة في أعمال تلفزيونية، إلى أن نال شهرته الكبيرة من خلال شخصية الطبيب دوغ روس في المسلسل الطبي الشهير ER في التسعينات.

خلال مسيرته، تعاون كلوني مع أبرز المخرجين وشارك في أفلام بارزة مثل From Dusk Till Dawn، Ocean’s Eleven وسلسلتها، Syriana، وThe Descendants، الذي منحه جوائز وإشادات واسعة. كما خاض الإخراج والإنتاج، مؤسسًا شركتين ناجحتين: Section Eight ثم Smokehouse.

بعيدًا عن الكاميرا، عُرف كلوني بنشاطه الإنساني، حيث أصبح رسول سلام للأمم المتحدة، وشارك في حملات دعم لضحايا الكوارث والنزاعات، أبرزها قضية دارفور و"أمل من أجل هايتي".

بعد سنوات من التصريحات الرافضة للزواج، فاجأ العالم بزواجه من المحامية أمل علم الدين عام 2014، ورُزقا بتوأم، ليبدأ فصلًا جديدًا من حياته الأسرية المستقرة.