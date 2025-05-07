"كارثة طبيعية".. محمد سلام في أولى بطولاته المطلقة

ميرنا وليد - بيروت - يواصل فريق المونتاج وضع اللمسات الأخيرة على حلقات مسلسل "كارثة طبيعية"، تمهيدًا لعرضه خلال موسم الصيف الدرامي، وذلك بعد تأجيله المفاجئ من موسم رمضان الماضي رغم اكتمال تصويره.

المسلسل يُعد أولى بطولات محمد سلام المطلقة، ويقع في 15 حلقة فقط، ما يجعله مناسبًا للعرض خارج السباق الرمضاني.

تدور أحداث "كارثة طبيعية" في إطار كوميدي اجتماعي حول رجل متزوج حديثًا من الطبقة الكادحة، يحاول بناء مستقبل أسرته وسط تحديات الحياة اليومية والمفارقات الساخرة التي تمس شريحة واسعة من المجتمع المصري.

العمل من تأليف أحمد عاطف، إخراج حسام حامد، ويشارك في بطولته إلى جانب محمد سلام، الممثل حمزة العيلي.

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