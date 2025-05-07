هل يفاجئ فريق كايروكى جمهورهم وغناء الألبوم الجديد بحفلهم في استاد القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - ينتظر جمهور فريق كايروكي حفلهم الغنائى الضخم امباير بنسخته السادسة في استاد القاهرة الذى يقام يوم 28 يونيو الشهر المقبل ، والجميع في حالة حماس وانتظار الحفل بفارغ الصبر للاستمتاع بأغانى فريقهم المفضل كايروكى، لذلك هل يفاجئ أعضاء الباند جمهورهم و محبيهم بغناء أغانى الألبوم الجديد واللذين يعملون عليه ويحضرون له منذ سنوات بعد طرح ألبوم روما في 2023.

وطرحت تذاكر الحفل على موقع تذكرتى، وحفل إمباير في نسخته السادسة، وكانت إمباير في نسختها الخامسة منذ عامين وأقيمت في المنارة على مدار يومين 29 و 30 من شهر يوليو، وكان الحفلين بحضور جماهيرى ضخم، الأول كان يوم الخميس، والثانى السبت.

‏‎وقدم الفريق خلال الحفل، العديد من أغنيات الفرقة القديمة بالإضافة إلى ألبوم "روما"، وأغاني مسلسل ريفو، مثل أغنية "أنا نجم" وسط تفاعل كبير من الجمهور، بالإضافة إلى باقة متنوعة من أغانيهم، كما صعد على المسرح مغنى الراب مروان بابلو وغنى مع أمير عيد أغنية تارانتينو، وغنت سارة مول أغنية نفسى أحبك.

يحيى فريق كايروكى حفلاً غنائيًا فى الأردن، يوم الجمعة 30 مايو الشهر الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياتهم المحببة لدى جمهورهم.

وأحيا فريق كايروكي حفلاً غنائيًا فى أبوظبى يوم 24 أبريل وفي الجونة يوم 2 أبريل، كما أحيا حفلاً غنائيًا ضخما في العاصمة الإدارية يوم 21 فبراير الشهر الماضى، وأحيا فريق كايروكي حفلاً غنائيًا ضخم يوليو الماضى في استاد الأكاديمية البحرية بمدينة الإسكندرية، ضمن حفلات ليالى مصر.

كما أحيا فريق كايروكى، فى أغسطس الماضى حفلاً كامل العدد فى مهرجان العلمين الجديدة، ووقتها ووجه النجم أمير عيد الشكر لكل الجمهور الذى حرص على حضور الحفل وقال أمير:"هنقدم ليكم حفلة للتاريخ مبسوطين بالطاقة اللى بتدوهالنا وبتفكرونا لما كنا بند صغير لسه بنبدأ.. إحنا كبار بيكم أكبر حفلة فى مهرجان العلمين والسنة اللى فاتت كانت أكبر حفلة أيضًا".

آخر أعمال أمير عيد هو ألبوم "روكسى" وطرحه فى موسم الصيف، وروكسى مينى ألبوم ضم 5 أغاني تم طرحها من خلال 3 فصول لعرض الحكاية، الفصل الأول وفيه الأغنية الأولى "حاجات جوايا"، والأغنية الثانية "اسمك إيه"، وتم تصوير الأغانى على قصة فيلم قصير أمير عيد البطل ومعه ندى أبادر، ومن إخراج نازلى أبو سيف.

كما كان الفصل الثانى مقسوم الأغنية الأولى حب تحت الإنشاء، والأغنية الثانية ناسى كل حاجة، وطرح أغنيات الألبوم على فصول متسلسلة يحكى كل فصل قصة، يكملها الفصل الذي يليه، فى فترة الخمسينيات والفصل الثالث والأخير بعنوان الدنيا هس وشاركته فى الأغنية سارة مول البلاد، وكانت بداية الفصل الثالث مشهد تمثيلى لأميرعيد مع ندى أبادر.