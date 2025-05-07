إليكم تفاصيل فيلم "الساعة 7" لـ محمد الشرنوبي

ميرنا وليد - بيروت - أعلن فريق عمل فيلم "الساعة 7" عن الانتهاء من تصوير 50% من مشاهد العمل، تمهيداً لطرحه في دور العرض خلال موسم صيف 2025، وسط ترقب لعودة الفنان المصري محمد الشرنوبي إلى شاشة السينما بإطلالة كوميدية اجتماعية، ونشرت الشركة المنتجة، للعمل، صوراً حصرية من كواليس التصوير عبر حسابها، أظهرت أجواء مرحة وتفاعلاً كبيراً بين أبطال الفيلم، ما يعكس طاقة إيجابية تُبشّر بعمل خفيف وممتع.



الفيلم من إخراج محمود زهران، ويشارك في بطولته إلى جانب الشرنوبي، كل من محمد ثروت، أحمد الرافعي، نور إيهاب، ندا موسى، محمود حافظ، أحمد الأزعر، ونادين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي يُلامس الواقع بروح ساخرة.

يأتي الفيلم في أعقاب نجاح الشرنوبي اللافت بشخصية "مختار" في مسلسل "إش إش" الذي عُرض خلال رمضان الماضي، وشارك في بطولته مي عمر وماجد المصري وهالة صدقي، تحت قيادة المخرج محمد سامي.