ترامب يفرض رسوماً بهذه النسبة على الأفلام غير الأميركية

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة مثيرة للجدل، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الأحد، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام التي تُنتج خارج الولايات المتحدة وتدخل السوق الأمريكية، معتبراً أن هوليوود تواجه "موتاً بطيئاً" نتيجة هجرة الإنتاج إلى الخارج، وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشال": "أخوّل وزارة التجارة والممثل التجاري للولايات المتحدة البدء فوراً في تنفيذ هذه الإجراءات"، محذراً من أن صناع الأفلام الأميركيين باتوا ينجذبون إلى بلدان أجنبية تقدم حوافز مغرية للإنتاج، ويأتي هذا التصعيد في وقت تتعرض فيه إدارة ترامب لانتقادات حادة بسبب سياساتها التجارية، خصوصاً بعد إعلان الصين تقليص عدد الأفلام الأميركية المستوردة، كرد فعل على الرسوم السابقة، وأضاف ترامب أن تراجع الإنتاج السينمائي المحلي يشكّل "تهديداً للأمن القومي"، دون أن يوضح كيفية تطبيق هذه الرسوم أو تأثيرها الفعلي على صناعة السينما.



يُذكر أن القرار لم يتطرق إلى صناعة المسلسلات التلفزيونية، رغم ازدهارها في السنوات الأخيرة وارتفاع شعبيتها عالمياً.