شكرا لقرائتكم خبر عن صدقى صخر يشارك في بطولة مسلسل ظروف غامضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان صدقى صخر في بطولة مسلسل ظروف غامضة مع الفنانون أمير كرارة واية سماحة، وهو من إخراج محمد بكير، وإنتاج تامر مرسى، ومكون من 8 حلقات، ومن المقرر أن يعرض العمل على إحدى المنصات الرقمية، حيث يعد أول تعاون بين كرارة وصخر في الدراما التليفزيونية ، ويشارك في بطولة العمل كلا من اية سماحة ، أحمد عبدالحميد، عايدة فهمي، محمد المولي، وآخرين، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

وشارك مؤخرا صدقى صخر في بطولة مسلسل النص للنجم أحمد أمين، والذى عرض في رمضان الماضى، مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم ، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف .

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.