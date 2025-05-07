شكرا لقرائتكم خبر عن 874 مليون دولار عالميا لفيلم A Minecraft Movie فى أكثر من شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم A Minecraft Movie إيرادات وصلت إلى 874 مليونًا و 636 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 2 أبريل الماضى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

وأنقسمت الإيرادات ما بين 398 مليونًا و236 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و476 مليونا و400 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

ويدور فيلم A Minecraft Movie حول أربعة أشخاص منبوذون يجدون أنفسهم يكافحون مع مشاكل عادية عندما يُسحبون فجأة عبر بوابة غامضة إلى العالم العلوي، وهو عالم عجيب مكعب الشكل يزدهر بالخيال، وللعودة إلى ديارهم، عليهم إتقان هذا العالم والشروع في مهمة سحرية مع حرفي ماهر غير متوقع، ومعًا، ستتحدى مغامرتهم الخمسة جميعًا ليكونوا جريئين ويعيدوا التواصل مع الصفات التي تجعل كلًا منهم مبدعًا بشكل فريد - وهي المهارات ذاتها التي يحتاجونها للنجاح في العالم الحقيقي.

فيلم A Minecraft Movie من إخراج جاريد هيس، وقصة وسيناريو كل من كريس بومان، هابل بالمر، نيل ويدنر، جافين جيمس، كريس جاليتا، أليسون شرودر، كريس بومان، هابل بالمر.

ويقوم ببطولة فيلم A Minecraft Movie كل من جيسون موموا، جاك بلاك، سيباستيان هانسن، إيما مايرز، دانييل بروكس، جينيفر كوليدج، رايتشل هاوس، آلان هنري، برام سكوت بريهيني، موانا ويليامز.