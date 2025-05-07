شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحيي حفلاً غنائيا بساقية الصاوي 28 مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم علي الحجار يوم الأربعاء الموافق 28 مايو الجارى حفلاً غنائيًا في ساقية الصاوى، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة ومنها "المال والبنون" و"لو تعرفى" و"من غير ما تتكلمى"، و"سمرا وبعيون كحيلة" و"الزين والزينة" وغيرها.

وطرح مؤخرًا النجم علي الحجار أغنية جديدة تحمل اسم أنا دمي حر أنا مصراوي، وهي من كلمات محمد حارس وألحان ممدوح صلاح وتوزيع وليد مصطفى، واستعرضت الأغنية مشاهد من جمال مصر، وبعض الشخصيات التي أثرت في بعض المجالات.

وطرح مؤخرا النجم الكبير على الحجار أحدث أغانيه التى تحمل اسم بخاف من عيد ميلادى، ويروى فيها الحجار فكرة التقدم في العمر، من الطفولة والمراهقة والشباب حتى سن الرُشد، ثم الشيخوخة، بين البراءة والأحلام والبحث عن الذات والتأقلم مع الحياة وضغوطها.

وتقول كلمات الأغنية: "من يوم ما بيقت جنين ولحد 4 سنين.. كان قلبي له عنين بتشوف الطيبين.. عيل في التختة قاعد بتعلم أبجدية.. في عنيا الدنيا لسه وردية ومية ميمة. في العيد باخد عيدية.. ودموعي اللي في عنيا لساهم محبوسين.. وسنين بتجيب سنين.. وأنين بيجيب أنين"،الأغنية من فكرة وإنتاج محمد التابعي وكلمات حسام إبراهيم ولحن وتوزيع ميكس وماستر أحمد شعتوت.